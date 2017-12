CABIXI: vaca na pista provoca acidente e deixa família ferida

O acidente ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, 20, próximo a linha 06, no km 22 da RO-370, que liga Colorado a Cabixi.

Segundo informações, o condutor de um veículo Gol de cor vermelha, veio até Vilhena buscar três familiares na rodoviária e quando retornava para Cabixi, onde reside, acabou se chocando com uma vaca que estava no meio da via, perdendo o controle do veículo e saindo da pista.

O animal morreu no local e os passageiros que tiveram ferimentos leves, foram socorridos por uma ambulância do Hospital Municipal de Colorado.

Após o socorro das vítimas os militares entraram em contato com o proprietário do animal e um boletim de ocorrência foi registrado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia