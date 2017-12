Conheça as eleitas a “Miss Vilhena 2018”

Aconteceu no último domingo, 17, o concurso oficial do “Miss Vilhena 2018”. A competição contou com sete belíssimas candidatas disputando o posto oficial de representante da beleza feminina do município.

As jovens que concorreram ao título foram Aline Pinho Zequim, Daiane Ferreira da Costa, Gabrielle Lenhartdt Teixeira, Kamila Carolina da Costa Coelho, Luana dos Santos, Milena Lupatini e Nayara Ferreira Pereira.

Foi eleita para representante do município Nayara Ferreira Pereira, 19 anos, como “2ª Miss Vilhena 2018” Milena Lupatini, 22 Anos, e “3ª Miss Vilhena 2018”, Daiane Ferreira Da Costa, 19 Anos. E como “Miss Simpatia” foram escolhidas as candidatas Kamila Carolina Da Costa Coelho, 18 Anos, e Nayara Ferreira Pereira.

Para a difícil decisão esteve presente participando do corpo de jurados, Aline Fernanda (Closet Show), Josi Menezes (jornalista da Band), Maria Claudete Hubner (Claudete Decorações), Suhelen Milani Battaglea (Biomédica Estética), Adriana Karine Klipel (professora de ginástica rítmica), Idarci Celina Maraschin (primeira miss Vilhena 1976), Raquel Gonçalves Jacob (apresentadora e jornalista do SBT), Jefferson Flores (cartório), Ricardo Nazaro (dançarino e coreógrafo), Arthur Julian Oliveira (dentista), Simone Miranda do (Elo Cerimonial), Valdir Alberto (apresentador da Rede TV), Márcia Aranda (Aquamed) e Erika Marcano Venezuelana (estilista desenhadora de crochê).

O “Miss Vilhena 2018” é um evento oficial, sendo realizado pelo coordenador e fotógrafo profissional, Richard Vargas, tendo o apoio de vários empresários que organizam todos os anos o “Domingo Especial de Natal”.

E para o próximo ano as candidatas da Categoria “Miss Teen”, “Miss Infantil” e “Mini Miss Vilhena”, já estão se preparando para o concurso que será realizado em janeiro e fevereiro de 2018.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação