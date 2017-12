Deputada anuncia liberação de emendas para Colorado

A deputada Rosângela Donadon (PMDB) anunciou que o Estado Rondônia liberou cerca de R$ 800 mil para a Prefeitura de Colorado do Oeste.

O recurso é fruto de duas emendas parlamentares de autoria da deputada para atender os setores da agroindústria e da agricultura familiar do município.

Em reunião com o secretário da Sefin, Wagner Garcia Freitas, nesta quarta-feira (20), a parlamentar recebeu cópia das notas de empenho. Para a aquisição de uma máquina PC e um caminhão truque que atenderão os sitiantes da região, Rosângela destinou emenda no valor de R$ 712 mil.

Já para a Associação das Agroindústrias de Colorado do Oeste, da qual a deputada é madrinha, a parlamentar destinou emenda no valor de R$ 80 mil. O recurso será investido na aquisição de cinco câmaras fria.

Rosângela Donadon agradeceu ao governador Confúcio Moura (PMDB) e seu secretariado que puderam empenhar o recurso antes do final ano.

“Tanto a agricultura familiar como o setor da agroindústria em Colorado do Oeste representam a principal economia do município e nosso trabalho é contribuir com o avanço desses trabalhadores. Estamos numa luta diária aqui na capital para conseguirmos a liberação desses recursos antes de fecharmos 2017 para que em 2018 possamos colher os frutos desses investimentos”, concluiu a deputada Rosângela Donadon.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria