Duas pessoas ficam feridas em acidente envolvendo carro e motocicleta no Bela Vista

O acidente envolvendo uma motocicleta Honda Bros, com placa de Cerejeiras e VW Fox, com placas de Nova Olímpia/PR, foi registrado na noite desta terça-feira, 19, na Rua 1802, esquina com a Rua 1808, no Bela Vista, próximo a pista de Kart, em Vilhena.

Segundo informações, o condutor da motocicleta seguia pela Rua 1802, sentido Avenida Brigadeiro, conduzindo uma mulher na garupa, quando se chocou contra o Fox, que seguia na mesma via e cujo condutor fez a conversão à esquerda para acessar a Rua 1808, provocando a colisão.

Na queda o condutor da motocicleta sofreu algumas escoriações e se queixava de fortes dores na perna e braço direito, apresentando sinais de possíveis fraturas. Já a passageira apesar de sentir dores em uma das pernas conseguiu se levantar.

As vítimas foram conduzidas até o pronto-socorro do Hospital Regional por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Emerson Martins