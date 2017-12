Família procura por jovem que não da notícias a mais de uma semana

Eder Gonçalves, de 22 anos, que veio pra cidade de Vilhena a cerca de um mês a procura de emprego, está sem entrar em contato com a família há duas semanas.

Segundo a irmã de Eder, eles conversavam todos os dias, porém, o mesmo parou de responder suas redes sociais e as chamadas sempre caem na caixa de mensagens, o que tem deixado todos preocupados, pois o jovem não tem o costume de não dar notícias por tanto tempo.

Os familiares do jovem residem na cidade de Corumbiara e pede para que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do mesmo, entre em contato pelo telefone (66) 9 9250-6773, pois a mãe de Eder está aflita sem notícias do filho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social