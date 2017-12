Neste fim de semana o “Picanha na Chapa” terá dois grandes shows com artistas regionais

Nesta quinta-feira, 21, o “Picanha na Chapa” terá música ao vivo com a dupla Halison & Renato. Já na sexta-feira, 22, a lanchonete terá como atração o cantor regional Matheus Verine.

Além de aproveitar a boa música o cliente poderá saborear um apetitoso filé parmegiana ou uma deliciosa picanha na chapa.

O “Picanha na Chapa” está também com uma super promoção, todas as quintas-feiras na compra da primeira cerveja você ganha um copo de caldo. E as promoções de cervejas continuam, sendo Brahma litro R$ 6,50 e Skol litro R$ 6,99.

E não para por aí, o restaurante estará funcionando na véspera de Natal e Ano Novo. O “Picanha na Chapa” está localizado na Rua Domingos Linhares, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação