Prefeitura lança sistema de coleta seletiva em Vilhena

Prefeita Rosani Donadon participou do lançamento do sistema que vai ajudar a preservar o meio ambiente no município

A Prefeitura Municipal de Vilhena, através do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), realizou na manhã desta quarta-feira, 20, o ato de lançamento oficial do sistema de coleta seletiva de lixo no município.

O ato aconteceu na Linha 130 esquina com a 135, Conjunto Habitacional União e contou com a participação da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do vice-prefeito Darci Cerutti, entre outras autoridades e também da população e entidade representativas do município.

O diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, destacou que Vilhena está muito a frente na gestão de resíduos sólidos e explicou como funcionará o trabalho que contará com um cronograma diferente, com dias e horários específicos.

“Estamos colocando a disposição um caminhão e profissionais que atuaram de forma diferenciada aos trabalhadores que já realizam o trabalho de recolhimento de lixo. Os horários e itinerários da coleta, estão sendo divulgados a partir de hoje, através de panfletos distribuídos nos bairros juntamente com a fatura e nos meios de comunicação”, completou Cavalcante.

O promotor de justiça Pablo Hernandez Viscardi, em sua fala, esclareceu que a curadoria do Meio Ambiente tem mostrado empenho todos os dias e que os gestores do município estão de parabéns na questão ambiental, elogiando a prefeita Rosani Donadon nas suas escolhas para compor as secretarias.

“Estamos iniciando uma atividade preventiva que poucas cidades do país desenvolvem. Isso é um ganho muito importante para a comunidade e é com consciência que vamos conseguir tocar esse projeto para frente”, destacou Hernandez.

Já a prefeita Rosani Donadon, destacou o trabalho que vem sendo realizado a frente de todas as pastas no município, destacando áreas como a Saúde, Educação e Meio Ambiente.

“Estamos lutando para que Vilhena volte a ser referência, tenho me dedicado e me esforçado ao máximo para isso, a fim de trazer de volta a dignidade à população vilhenense. Agradeço a parceria dos poderes Judiciário e Legislativo, que tem trabalhado em prol da comunidade”, disse a prefeita.

Rosani Donadon ressaltou que tem trabalhado para melhorara qualidade de vida em Vilhena com ações que visam preservar o meio ambiente. “Estou muito feliz com o lançamento da coleta seletiva em Vilhena, pois é importante cuidar do meio ambiente para garantir um futuro melhor para as futuras gerações. Este ano já tivemos muitas conquistas e em 2018 será muito melhor”, assegurou Rosani.

Confira os dias da coleta nos bairros

2ª feira – Ruas do Quadrante 1: Bairros – Cidade Nova, Jardim Universitário, Jardim Social, Centro, Santo Antônio, São José, Jardim Vilhena e 5º BEC;

3ª feira – Ruas do Quadrante 2: Bairros – Bodanese, Jardim América, Marcos Freire, São Gerônimo, Green Ville, Jardim das Oliveiras, Jardim Primavera, Cristo Rei, Parque Cidade Jardim I, II, III, Parque Novo tempo, Setores 29 e 35;

4ª Feira – Ruas do Quadrante 3: Bairros – Residenciais União, Maria Moura e Moisés de Freitas, Cidade Verde I, II, III, Barão do Melgaço II, III e Condomínio Boulevard;

5ª Feira – Ruas do Quadrante 4: Bairros – Condomínios Imperial Parque e Los Angeles, Barão do Melgaço I, Alto dos Parecis, Solar de Vilhena, Bela Vista, Parte do Jardim Eldorado, BNH, São Paulo, Alto Alegre, Nova Esperança, Nova Vilhena, Nova Jerusalém, Cohab, Novo Horizonte, Alvorada, Orleans, Alphaville, Vitória, Assossete, Ipê e Residencial Florença;

6ª feira – Ruas do Quadrante 5: Parte do Jardim Eldorado (da Avenida Brigadeiro sentido Avenida Tancredo Neves), Polo Moveleiro, Parque Industrial Tancredo e São Paulo, Residencial Hípica, Bandeirantes, Araucária e Acácia.

