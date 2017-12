Proprietário de faculdade com filial em Vilhena capota caminhonete próximo a Pimenta Bueno

Inésio Luiz, proprietário da filial da Faculdade Unopar, sofreu um acidente de trânsito por volta das 12h10 desta quarta-feira, 20, no Km 176 da BR-364, próximo a cidade de Pimenta Bueno.

Em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da referida cidade, o Extra de Rondônia foi informado de que chovia muito no momento do acidente e que o empresário afirmou ter pedido o controle de seu veículo, uma caminhonete S-10, em uma curva.

O veículo que saiu da pista e capotou, ainda está no local, pois devido as fortes chuvas, não é possível realizar a remoção do mesmo. Inésiso e sua esposa, Messilda Jeziorny, que após o acidente precisou ser conduzida até o pronto-socorro do Hospital Ana Neta, não se feriram gravemente e já estão a caminho de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social