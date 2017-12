Rosani Donadon garante R$ 500 mil à saúde com deputado Luiz Claudio

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), garantiu mais R$ 500 mil com o deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO) que serão investidos na saúde.

Segundo a prefeita Rosani Donadon, o recurso já foi depositado na conta. “O recurso será muito bem utilizado na saúde que é uma das prioridades da nossa gestão. Estamos lutando para que Vilhena volte a ser referência em atendimento de qualidade, tenho me dedicado e me esforçado ao máximo para isso, a fim de trazer de volta a dignidade à população vilhenense”, ressaltou a prefeita.

Rosani Donadon agradeceu ao deputado pela destinação do recurso e ressaltou que as parcerias com os parlamentares são fundamentais para o desenvolvimento de Vilhena.

“Agradeço ao deputado Luiz Cláudio por se solidarizar e destinar o recurso que com certeza vai contribuir para melhorar a saúde pública oferecida para a população de Vilhena”, disse Rosani Donadon.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria