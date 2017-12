Secretaria de Esportes avalia ações de 2017 e apresenta projetos para 2018

2017 foi um ano produtivo, de reajustes e inovações na secretaria de Esportes. A afirmação é do secretário Natal Jacob, que este ano reassumiu a Semec com apoio da prefeita Rosani Donadon.

Natalzinho, como é mais conhecido entre os desportistas vilhenenses e do estado de Rondônia, concluiu esta semana os relatórios referentes às ações desenvolvidas em 2017 e está divulgando os projetos para execução em 2018. “Nossa meta é dinamizar ainda mais as atividades da Semec, atendendo todas as modalidades esportivas e, desta forma, aproximar cada vez mais a população através do esporte e lazer. É imprescindível o apoio da prefeita Rosani Donadon e vice prefeito Darci Cerutti e assim foi durante este ano que estamos terminando.

Para 2018, já tenho o aval da administração municipal e com certeza isso será fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Apresento nossos relatórios do que conseguimos realizar, apesar dos poucos recursos, e ainda lanço nosso pacote de projetos para o primeiro e segundo semestres de 2018. Obrigado a todos que participaram e contribuíram com nossas atividades este ano”, destacou Natalzinho.

O secretário enfatizou ainda o suporte que teve de sua equipe e agradeceu o desempenho de todos. “A equipe da Semec foi sim importante para o sucesso de nossos trabalhos e quero agradecer em especial ao meu amigo e companheiro de todas as horas, o professor Manoel Ayres, meu secretário adjunto. Reconheço o esforço de todos e com certeza somos uma equipe unida e vamos continuar sendo em 2018”, salientou.

Atividades realizadas com apoio da Semec em 2017

. Campeonato da Chácara Boa Vista

. Campeonato SM Madeiras 4.0 Master

. Campeonato Aciv Aberto e Veterano

. Torneio de Futebol Linha 100

. Torneio de Futebol Vista Alegre

. Eventos Esportivos da Unopar

. Copa Macedo de Futebol 7 Amigos da Terça 3.5

. Jogos Jesab (AABB )

. Jogos OCB

. Primeira e Segunda Mostra de Danças e Ginástica Rítmica do grupo da

Professora Adriana Klipel.

. Encontro de Ginastas ctde Professora Deisiele

. Oficina de Ginástica Rítmica Professora Deisiele

. Torneio dos Amigos das Chácaras

. Torneio de futebol Society beneficente Salve os Olhos de Raiany

. Torneio de Futsal Beneficente Salve os Olhos de Raiany

. Torneio de Futebol Society Beneficente Amigos do Preto

. Aulão de Zumba Professora Nádia

. Torneio de Futebol Society da Chacara Boa Vista

. Fase Seletiva Estadual de Futebol 7

. Copa Sicoob de Basquetebol Juvenil

. Torneio da Zona Rural

. 1º Circuito Nacional de Capoeira

. Eventos de Ciclismo

. Trilhão de motos

. Corridas de Velocross

. Fúria Cavalo de Aço

. Corrida Pedreste F14 Fenix

. Cursos de Arbitragem Futsal e Futebol Society

. Torneio de Futebol Society Dia dos Pais da AABB

. Apoio aos Eventos Curso de educação física: Unopar, Finca e Unesc

. Apoio a Escolinha Bom na Escola Bom de Bola, com mais de 300 Crianças

Outros Apoios Da Semec em 2017

. Apoio ao Projeto Ayresbool

. Eventos de Sonorização das Escolas Municipais

. Eventos de Sonorização da Semas

. Eventos de Sonorização da Semosp

. Eventos de Sonorização das Igrejas Evangélicas

. Eventos de Sonorização, Festas Juninas e Culturais das Escolas Publicas

. Eventos de Sonorização em eventos de Associação de Bairros

. Eventos de Sonorização em Eventos de Academias

. Eventos de Sonorização no Desfile de Modas da Raquel Gregio

. Doação de Materiais Esportivos para Escolas Publicas

. Doação de Materiais Esportivos para Entidades

. Serviço de Arbitragem para Entidades

. Apoio de Transporte para Equipes Participarem de Eventos em outras Cidades

. Apoio para Academias Participarem de Eventos em outras Cidades

Aquisições da Semec em 2017

. Roçadeiras e outros Equipamentos

. 1 Veiculo, Fiat MOBI 2017

Recursos através de emendas parlamentares para 2018

. 50 Mil Reais, Para Material Esportivo, vindo do Deputado Leo Morais

. 18 Mil Reais, Para eventos de Voleibol , vindo do Deputado Leo Morais

. 52 Mil Reais, Para Material Esportivo, vindo da Deputada Rosangela Donadon

. Aquisição de um Ônibus no Valor de 350.000 Mil Reais, vindo da Deputada Rosangela Donadon

Projetos de Iniciação em Andamento no Ministério do Esporte

. Projeto 2º Tempo, Aprovado na Primeira Fase e Aguardando Liberação

. Projeto Selp, Documentação encaminhada, Aguardando Analise

Grandes Eventos Esportivos Que Poderão Ser Realizados pela SEMEC em 2018

. Campeonato de Base Sub 13 e Sub 15. ( Parceria Federação do Estado de Rondônia)

. Fase Final Jogos Escolares de Rondônia, Modalidade Individuais, Parceria com a Seduc

. Fase Seletiva e Fase Final do Jir ( Jogos Intermunicipais de Rondônia ), Parceria com a Sejucel

. Os Três Eventos Estão em Fase de Negociações com as Entidades

Previsão de Reformas para 2018

. Estádio e Ginásios Pertencentes a Semec

Calendário Esportivo Será divulgado Até dia 20/01/2018, Após Liberação do Orçamento 2018

Agradecimentos: A Semec Agradece o Apoio dos Seguintes Órgãos

. Policia Militar

. Corpo de Bombeiros

. Semus

. Semosp

. Semed

. Semas

. Fundação Cultural

. Semfaz

. Procuradoria e Auditoria

. Gabinete Prefeita

. Seduc

. SER 7

. Sejucel

. Semma

. Unopar

. Unesc

. Comercio em Geral

. Imprensa

. Câmara dos Vereadores

. Toda Equipe Semec

. Deputado Léo Moraes

. Deputada Rosangela Donadon

. Vice – Prefeito Darci Cerutti

. Em Especial a Nossa Prefeita Rosani Donadon

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria

_____________________________

Jose Natal Pimenta Jacob

Secretario Municipal de Esporte e Cultura

______________________________________

Manoel Ayres

Secretario Adjunto Municipal de Esporte e Cultura

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Semec