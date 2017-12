Senac realiza “Natal Feliz” em Vilhena

O Senac Vilhena realizou na tarde desta sexta-feira,15, na Escola Municipal Vilma Vieira, a distribuição de brinquedos, roupas e doces à comunidade. As doações foram oriundas do “Senac + Profissão” realizado em outubro desse ano, que arrecadou em torno de 800 brinquedos. O objetivo principal do evento foi preservar o espírito natalino, trazendo sorrisos e brilhos de esperança aos olhos das crianças carentes do município.

Na ocasião, além da distribuição de brinquedos, roupas e doces, houve ainda brincadeiras com pula-pula, carrinho de algodão, pipoca, atendimento bucal, de saúde, beleza e a ação contou ainda com a presença do papai e mamãe Noel para alegrar o dia.

“O Natal é uma data em que se celebra a vida, o amor e a fraternidade ao próximo, com este sentimento de amor e solidariedade é que o Senac Vilhena estimula seus colaboradores a realizarem a campanha, levando assim um sorriso ao rosto de cada criança que recebe das mãos do Papai Noel um brinquedo ou uma guloseima, vislumbrando um momento de bem-estar e alegrias para as crianças da cidade”, destacou o Gerente da unidade Senac Vilhena, Marcelo Rafael.

O Senac Vilhena agradece a todos os seus 68 patrocinadores pela confiança, que viabilizou a oportunidade de proporcionar à comunidade esse momento único e solidário.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria