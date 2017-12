Sicoob Credisul realiza mais uma apresentação de cantatas de Natal

Nesta quarta-feira, 20, a Sicoob Credisul realizará mais uma apresentação cultural em comemoração ao Natal, no Centro de Treinamento e Cultura (CTC) de Vilhena. A entrada será franca.

A exibição está marcada para as 20h00, com a participação do Coral Renascer, do Centro Espírita Alan Kardec, além de contar com a regência da talentosa cantora Márcia Aranda.

A programação especial de Natal é uma iniciativa do Sicoob Credisul e tem o objetivo de valorizar e promover a cultura local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Christian Wentz / Assessoria