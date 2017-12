Vereador Rogério Golfetto entrega título de Cidadão Honorário ao professor Jorge Minuano

Professor já realizou mais de 7.800 mil casamentos na cidade

A entrega aconteceu na noite desta terça-feira, 19, na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores que aprovou por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2017, que confere o Título de Cidadão Honorário ao senhor Jorge Minuano Gonçalves de Lima.

O senhor Jorge Minuano Gonçalves de Lima mudou-se para Rondônia em 1975, com o objetivo de fazer a inscrição no Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e receber terras na região de Colorado do Oeste.

Em 1982 foi contratado pelo Governo como professor, posteriormente, implantou o curso SUPLETIVO que seria o Centro Estadual de Estudos de Jovens e Adultos – CEEJA, abrangendo todo o Cone Sul de Rondônia.

Jorge Minuano é formado em Jornalismo e graduado em Pedagogia e Educação Ambiental. Especialista em pesquisa de ouro e diamantes.

Em março de 1993, apresentado pelo senhor Albino Afonso Wobeto, Prefeito de Vilhena em 1982, foi nomeado Juiz de Paz pelo senhor José Morello Scariott.

Em 2008, ele e o senhor Albino Wobeto celebraram o 1º Casamento Comunitário de Vilhena com 128 casais.

Em fevereiro de 2015 foi convidado a assentar como “imortal” na Cadeira 14 da Academia Vilhenense de Letras. Neste mês de dezembro Minuano alcançou a marca de 7.800 casamentos realizados.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria