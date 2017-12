Prefeita parabeniza deputada; parceria rendeu mais de R$ 5.5 milhões em investimentos

Saúde foi prioridade. Emendas contribuíram para a regulação do estoque de medicamentos

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) fez um agradecimento especial à deputada Rosangela Donadon (PMDB) pela parceria firmada neste primeiro ano de mandato.

Rosani relatou que o apoio da parlamentar foi de fundamental importância para o bom andamento do Município de Vilhena, uma vez que a deputada Rosangela garantiu mais de R$ 5.600 milhões para o maior município do Cone-sul. Os investimentos foram em vários setores, porém a saúde municipal foi prioridade da parceria entre prefeita e deputada.

De acordo com cálculos apresentados pela parlamentar, o Município de Vilhena recebeu R$ 1.415 milhões em medicamentos logo no início do ano. Vilhena tem mais R$ 400 mil em conta para compra de mais medicamentos, além de R$ 500 mil empenhados para garantir reforços nos estoques de remédios. “Há R$ 1,5 milhão empenhado para a compra de um aparelho de tomografia que vai reforçar a saúde pública municipal da nossa região. Recurso empenhado significa recurso garantido, e Vilhena será contemplada com todos esses benefícios”, garantiu a deputada.

Sua lista de investimentos ainda contempla R$ 1.160 milhão para a agricultura do Município, recurso que irá resultar na compra de uma PC, um caminhão truck, e um trator de grande porte. A assistência social irá retomar o programa de leite de soja graças ao empenho da deputada, que alocou R$ 300 mil para a compra da usina de leite. “Foi destinado ainda R$ 51.090 para a compra de material esportivo, e R$ 300 mil para a compra de um ônibus que irá atender os desportistas vilhenenses”, acrescentou a deputada.

A prefeita Rosani Donadon destacou o engajamento da deputada na retomada da saúde pública municipal. “É raro encontrar parlamentares que aceitam investir em medicamentos. O apoio da deputada ajudou na regulação dos estoques de remédios e auxiliou na cura de inúmeras pessoas. Ainda estamos trabalhando para melhorar a saúde municipal, porém as mudanças já são nítidas”, comentou a prefeita. Para 2018 a deputada estadual já garantiu R$800 mil para asfaltamento do Município, além de R$ 650 para medicamentos.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação