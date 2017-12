Adolescente derruba muro, foge do local e causa acidente em cruzamento deixando motorista desacordada

O fato ocorreu na tarde deste sábado, 23, na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete Chevrolet Silverado, com placas de Coari-AM, trafegava em alta velocidade pela Rua Argeu Bernardes, sentido BR-364, quando perdeu o controle de direção e bateu num muro de uma casa.

Porém, o condutor fugiu do local e quando chegou num cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, colidiu com um automóvel Fiat Uno conduzido por uma mulher que trafegava pela via sentido Porto Velho.

No impacto, a motorista do Uno ficou desacordada. Ela foi socorrida por populares ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Segundo informações da a Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) o condutor da caminhonete era menor de idade.

O caso foi registrado na Unisp para futuras providencias.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia