Casa usada por dependentes químicos é incendiada no Conjunto Alvorada

O fato ocorreu na madrugada deste sábado, 23, na Rua 8002, Bairro Alvorado, em Vilhena.

De acordo com informações, por volta das 03h50 – o 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena, recebeu informação que uma casa no endereço citado estava em chamas.

De imediato, Unidade de Resgate e caminhões ATBS foram enviadas para o local. Os bombeiros conseguiram amenizar a situação controlando as chamas e fazendo com que não se propagassem para as casas vizinhas.

Vizinhos contam que a casa estava sendo usada há algum tempo por dependentes químicos. Por isso, o fogo deve ter tido origem criminosa.

