Construcer realiza “1º Feirão de Imóveis em Cerejeiras”

A Empresa Construcer de Cerejeiras promove entre os dias 27 a 30 de dezembro de 2017 o “1º Feirão de Imóveis Construcer”. Estão sendo disponibilizados terrenos em condomínio fechado, com os melhores preços da região.

São lotes e também casas prontas para morar em Avenidas asfaltadas, além de chácaras.

Pedro, diretor do empreendimento, afirma que as condições e prazos oferecidos são extremamente facilitados.

Com entrada de apenas 5% e parcelas a partir de R$ 298,00 você adquire seu terreno sem consulta ao SPC e SERASA.

De acordo com Pedro, a empresa vai oferecer vários tipos de imóveis a fim de atender o público de Cerejeiras e região que queiram adquirir seu imóvel em locais bem localizados com infraestruturas e condições de pagamentos sem burocracia com financiamento pela própria empresa ou com descontos para pagamentos á vista.

Cerejeiras é uma cidade que cresce acima da média do estado, e oferece oportunidade de investimento para o futuro promissor que a região apresenta.

Com a economia pautada no agronegócio numa crescente sólida o município é uma ótima opção de investimento ou de viver com a família.

O plantão de vendas do “1º Feirão de Imóveis Construcer” estará atendendo dos dias 27 a 30 de dezembro, na Rua Marcos Freire no Condomínio Império em Cerejeiras-RO.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelos telefones 9-9352-2593 (Rodrigo) ou 9-8442-3808 (Polaco).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação