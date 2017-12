Menor de idade conduzindo moto bate em traseira de carro no Jardim Eldorado

Acidente envolvendo uma moto Biz conduzida por um menor de idade aconteceu na noite deste sábado, 23, na Avenida Paraná, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o adolescente trafegava pela Avenida Paraná, sentido BR-364 – quando bateu na traseira de um carro Fiat Uno.

Apesar do forte impacto, o rapaz sofreu apenas ferimentos leves.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia