Motoqueiro sofre fraturas ao colidir com automóvel no Bairro Alto Alegre

O acidente ocorreu na noite deste sábado, 23, na Avenida 822 com Rua 819 no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Honda Biz, seguia pela Avenida 822, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua 819 foi atingido por um veículo Palio Weekend que teria avançado a preferencial.

Com o choque, o motocilsita foi lançado contra o para-brisa do carro sofrendo várias fraturas. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia