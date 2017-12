Prefeita comemora com servidores último pagamento do ano

Rosani Donadon assumiu o Município com uma folha atrasada. Ela não atrasou nenhum mês

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) concluiu nesta sexta-feira, 22, o primeiro ano de pagamentos salariais de seu mandato. Ao todo foram R$ 8.750 milhões o custo total da folha.

Pela primeira vez em oito anos todos os servidores da prefeitura, sem exceção, recebem em dia seus salários e neste ano receberam antes do Natal. Isso sem contar o décimo terceiro, que também já foi depositado. Somente neste ano, a prefeita Rosani Donadon pagou 14 salários, uma vez que o salário de dezembro do ano passado estava atrasado.

A prefeita reiterou que todos os encargos provenientes da folha também foi quitado. “Primeiro vem os encargos, depois a folha de pagamento. Esse sempre foi nosso estilo de trabalho e agora não será diferente.

Pagar folha é obrigação do gestor, mas pagar corretamente dentro do mês trabalhado com todos os encargos em dia é o primeiro passo para valorizar nossos servidores, que são referência pelo profissionalismo e desempenho”, comentou a prefeita.

A prefeitura possui atualmente 2717 funcionários em todo quadro. “Conseguir fechar o ano de 2017 com os salários em dia foi o meu presente de Natal. Ir pra casa com a consciência de que todos podem arcar com seus compromissos e podem fazer planos com a certeza de que o salário estará em conta é a melhor sensação que um administrador pode ter”, disse a prefeita.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação