Primeira noite da “Operação Rodovida”, PRF recupera carro roubado e prende três motoristas por embriaguez

Na madrugada deste sábado, 23, por volta das 00:00, a PRF, em conjunto com a PM/RO e com o DETRAN, realizou a primeira atividade de fiscalização da Operação Rodovida”.

Dos condutores fiscalizados, dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes pelo crime de conduzir veículo embriagado (teste do bafômetro com resultado superior à 0.33 mg álcool/litro ar expelido), configurando o delito do artigo 306 do CTB.

Um terceiro motorista responderá por embriaguez ao volante e também por tentar fugir da fiscalização (art. 306 do CTB e art. 34 da Lei de Contravenções Penais).

Além disso, dez motoristas foram multados por dirigir sob influência de álcool (infração do art. 165, CTB, quando o resultado não excede 0,33 mg/L) ou por recusa a se submeter ao teste do etilômetro.

Além de diminuir o número de condutores alcoolizados nas rodovias, que representa uma das principais causas de acidentes de trânsito, os comandos de fiscalização são responsáveis por outros resultados positivos.

Nesta noite, um Fiat Siena, com registro de Roubo/Furto foi recuperado, sendo o motorista preso pelo crime de receptação (art.180, Código Penal) e o veículo posteriormente restituído ao seu proprietário.

Fatos como estes reforçam a importância de desestimular o costume de alertar sobre locais onde ocorrem atividades de policiamento, pois os criminosos podem evitar as ruas sob fiscalização, dificultando, assim, que pessoas que tiveram seus bens subtraídos possam tê-los de volta.

Cabe ressaltar que a Operação Rodovida, iniciada dia 22 de dezembro, se estenderá até o dia 18 de fevereiro, e as atividades da fiscalização Lei Seca acontecerão rotineiramente.

Fonte: PRF

Fotos: Divulgação