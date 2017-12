Em agradecimento à comunidade, P-Tran faz entrega de cestas de Natal

Exercer atividade de fiscalização e policiamento e ostensivo de trânsito é uma das atividades policiais mais difíceis de se desenvolver no seio da sociedade.

A temática Trânsito abrange vários setores públicos elementares, como a Segurança Pública, Administração Pública, Engenharia, Planejamento Urbano, a legislação e os aspectos sócio econômicos das comunidades, e muitas das vezes, percebemos durante as ações do dia a dia que o trânsito transcende todos esses assuntos.

A Polícia, elemento essencial e garantidor da democracia, procura trabalhar diuturnamente com ações educativas, preventivas e repressivas para com a população. E não há lugar mais democrático que a rua. É na rua onde vemos o convívio de todas as classes sociais, pessoas de todas as idades, em cada fase de suas vidas, cada um carregando consigo os seus anseios existenciais, seja o motorista do carro importando ou o mais humilde pedestre. Nesse espaço, todos estão sujeitos a uma única legislação viária e todos devem cumpri-la.

O papel da Polícia nesse conjunto é garantir a possibilidade de que todos usufruam de seus direitos e cumpram com os seus deveres, evitando que se crie comportamentos que se pautem em violência e desrespeito entre pedestres e motoristas. Pelo fato de possuir o poder da repressão, é percebida muitas das vezes de forma negativa por condutores, procurando então nesses momentos escapar às regras impostas através do afamado, desonroso e degradante “jeitinho”. Logicamente, todos devem cumprir com seus deveres e o agente público possui um juramento de lealdade e honestidade a sua profissão. Ser Policial é um sacerdócio.

Felizmente, temos um grupo de profissionais em nossa PTRAN treinados e capacitados para exercerem as suas funções nessa espinhosa especialidade. Pessoas dignas e pais de família. Mas sobretudo Humanos. Trabalha-se para acertar. Para o agente público o erro deve ser mais que uma exceção, e seguramente trará responsabilidades. Devemos, por honra e pelo juramento, sermos incorruptíveis.

O trato com o público no contexto da fiscalização de trânsito deve ser diferenciado, em razão de sua peculiaridade educativa. Uma resposta a um “Bom dia!” é dever do policial. Pautadas no respeito mútuo e no diálogo, percebemos em nosso serviço diuturno o grau de aceitação que a PTRAN possui no município, apesar de tantas dificuldades que se enfrenta. Um sorriso durante as abordagens e às vezes um “Muito Obrigado”! mesmo após uma notificação sobrevém o sentimento do dever cumprido na missão primordial da fiscalização de trânsito: o da conscientização. Os profissionais sentem-se honrados em prestar os serviços nesta bela cidade.

Encerramos o ano agradecemos ao Poder Judiciário, Executivo Municipal e Estadual, Legislativo, Terceiro Setor, e à comunidade empresarial que dentro das suas possibilidades que nos apoiaram nas ações e continuarão apoiando, exercendo sua responsabilidade social empresarial.

Se agradece, sobremaneira ao Escalão Superior do Batalhão Jorge Teixeira de Oliveira pela confiança dispensada ao Comando do Pelotão de Trânsito.

Especialmente agradecemos aos canais sociais de comunicação, elemento essencial para que a PTRAN converse com a comunidade, obtendo o feedback de suas ações. Nesse sentido que se agradece a todo o apoio da comunidade vilhenense que sempre aderiu à causa Trânsito.

Na medida em que fazemos nossa parte no Trânsito, estamos contribuindo para o cumprimento das normas e auxiliando na fiscalização viária e cobrando por seus direitos. Como elemento essencial para a manutenção da democracia, a Polícia sempre ficará! Que possamos ter um ano de 2018 ainda mais glorioso.

Trânsito é vida! Trânsito é Cidadania!

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: 1º SGT PM Sanaik Portela Batista

Fotos: Guarnições P-TRAN