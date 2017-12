R$ 500 mil à saúde anunciados por vereador foi apenas papo furado

Caso recurso fosse verdadeiro, seria utilizado no Hospital Regional

No apagar das luzes de 2017, nota-se que algumas promessas feitas pelo vereador Rafael Maziero (PSDB) acabaram ficando no “vácuo”. No mês de março o vereador foi à imprensa para anunciar que conquistara R$ 500 mil que seriam destinados à saúde pública do Município.

O parlamentar usou o nome do deputado federal Expedito Netto (PSD) dizendo que ele – o deputado – iria destinar o recurso ao Município ainda neste ano, fato que até agora não aconteceu.

O vereador Rafael Maziero esteve em Brasília e aparentemente não se lembrou de cobrar o recurso, o qual fora amplamente divulgado pela mídia em Vilhena, gerando expectativa com sua chegada e muito falatório com a demora do dinheiro. Em consulta ao site da câmara federal, ficou constatado que o recurso anunciado pelo vereador Rafael Maziero sequer foi empenhado (ou seja, não existe; logo a saúde de Vilhena perderá com isso).

A promessa do vereador não passou de falácia e especulação. Para este ano realmente não dá mais tempo. Menos ainda para o ano que vem, uma vez que o orçamento votado pela câmara dos deputados já fechou e este recurso não foi inserido na lista. Já para 2019 – ano de reeleição do vereador – pode até ser que venha.

Rafael Maziero chegou a dizer na época que destinaria, ainda, R$ 210 mil para a compra de um aparelho de Raio-X, o qual ajudaria em muito no atendimento da comunidade. Pessoas ligadas à saúde municipal sequer ouviram falar do suposto recurso de autoria do vereador, que ganhou muitos pontos junto à comunidade com o anúncio do suposto benefício – que foi bom apenas para ele mesmo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia