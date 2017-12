Rádio Patrulha recaptura foragido armado com revólver calibre 38

Na noite deste sábado, 23, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina, quando os policiais avistaram um homem que ao perceber a presença da viatura se portou de maneira suspeita.

Com isso, os militares deram ordem para que o mesmo parasse, porém, o suspeito sacou uma arma da cintura e começou a correr, na fuga entrou num bar e se escondeu dentro de um banheiro.

Para preservar a ordem e a vida dos policiais e também das pessoas que estavam nos arredores, os PMs chamaram outra viatura para dar apoio na ocorrência.

Depois de muita conversa com o suspeito, ele se entregou, mas deixou a arma, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada escondida no banheiro, no qual foi encontrada pela guarnição.

Com autorização da mãe do suspeito, os policiais fizeram buscas no quarto dele, onde foi encontrada uma porção de substancia aparentando ser maconha. Além disso, o suspeito identificado por Devanildo tinha rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional desde o dia 05 de dezembro.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unisp, onde foi feito boletim de ocorrência, depois passou por exame de Corpo de Delito e entregue na Colônia Penal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia