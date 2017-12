CHUPINGUAIA: prefeita relata conquistas em seu primeiro ano de mandato

Prestes a completar o primeiro ano de mandato, a prefeita do município de Chupinguaia, Sheila Ancelmo Mosso (PV), fez um balanço positivo de 2017.

Os primeiros meses do ano foram de muitas observações para conhecer todos os projetos, convênios, contratos e serviços e organização administrativa. Na avaliação dos trabalhos, a chefe do Executivo Municipal se disse bastante satisfeita com o primeiro ano de gestão.

“O ano de 2017 foi de intenso trabalho e os servidores se dedicaram bastante no decorrer deste ano. Conseguimos realizar muitas ações e desenvolver projetos, colocando em prática o que pensamos desde o início, que é ser uma gestão pública eficiente e preparada para entregar serviços públicos com qualidade a toda população. Estou tranquila por ter trabalhado bastante, o sentimento é de dever cumprido, mas ao mesmo tempo me sinto um pouco inconformada porque sempre penso que podíamos fazer mais, vejo que Chupinguaia pode mais, mas infelizmente estamos vivendo um momento econômico de dificuldade a nível municipal, estadual e federal, dificuldade em fazer um convênio, de trazer recursos, mesmo assim estamos buscando o melhor para o município em todas as frentes”, destacou Sheila.

Obras

Na secretaria de obras com muito esforço e economia as coisas começaram a acontecer, a maior dificuldade foi com os maquinários, pois os mesmos se encontravam com problemas, foi preciso manutenção em alguns maquinários e parceria com a secretaria de agricultura para dar manutenção, aberturas e cascalhamento das estradas do município, hoje há dificuldades, mas grande parte destes problemas foram sanados e hoje estão em perfeitas condições para tráfego.

É claro que temos consciência que ainda falta muito para acontecer, mas conforme prometemos estamos trabalhando dia e noite.

Saúde

Na saúde foi onde mais conseguimos realizar, hoje contamos com médicos diariamente, além de uma estrutura confortável onde há ar condicionado em tordos os leitos, novas ambulâncias foram adquiridas em parceria com os deputados, as antigas foram reformadas, a secretaria adquiriu medicamentos e hoje não há mais falta, os postos de saúde dos distritos também atendem com toda estrutura profissional.

Na sede foi adquirido um gerador para sanar as constantes faltas de energia que muitas vezes deixava os profissionais a luz de vela. Foram adquiridos colchões e cadeira para a área de odontologia.

Também foram compradas duas caminhonetes para atender a área rural e feita reforma do centro recreativo, atendimento na prevenção ao Câncer de Próstata em parceria com o Hospital de Cacoal Daniel Comboni, campanhas de vacinação e palestras preventivas, e muito ainda vamos realizar, pois na área da saúde queremos fazer sempre o melhor.

Secretaria de planejamento

Essa tem a responsabilidade de manter todos os projetos em dias para que as demais possam receber convênios e emendas parlamentares, por contamos com uma equipe qualificada para não deixar nenhum recurso se perder.

Semas

Na área da Secretária de Assistência Social foi outra conquista desta administração desde o começo do ano buscamos dar celeridades aos projetos sociais, como no centro onde é realizado palestras, exercício físicos e encontros, visando sempre o bem estar da terceira idade.

No CRAS são realizadas aulas de músicas para os alunos, acompanhamento psicológico por profissionais capacitados, todo apoio ao Conselho Tutelar, campanhas de prevenção às drogas, campanhas de prevenção ao abuso sexual, parceria com APAE, oferecendo transportes os alunos excepcionais.

O executivo tem muitos projetos que está para acontecer como convênio com APAE, com o Hospital Daniel Comboni e o Hospital de Câncer de Barretos, destacou a prefeita Sheila.

Secretaria de administração

Eis ai uma secretaria que através do chefe da pasta Jamil vem dando celeridade a nossa administração, um problema que sempre foi constante nas administrações foi à falta de água, hoje isso mudou e claro que devido aos problemas que temos com as constantes quedas de energia ocasiona muitas vezes a queima de bombas, mas na atual administração temos buscado sanar com as bombas reservas em estoque, para que a população seja afetada.

O SAAE tem uma arrecadação que não cobre as despesas essenciais, porém, estamos buscando soluções para sanar essa falta de arrecadação dentro da Autarquia.

Semfaz

“Não posso deixar de falar da Secretaria de Fazenda que com sua equipe tem trabalhado para que essa administração pague seus fornecedores em dia, isso sem falar que desde o início desta administração sempre priorizamos o pagamento do servidor público na última sexta-feira do mês, e mais esse ano o décimo terceiro foi depositado nas contas dos funcionários no dia e o pagamento referente a dezembro também estará na conta do servidor. Isso é administrar com responsabilidade e transparência”, disse a prefeita.

Secretaria de educação

Uma pasta que só tem me dado orgulho desde os profissionais que ali buscam fazer sempre o melhor e o correto com o dinheiro público, o transporte hoje e exemplo para nossos alunos, pois trabalhamos com empresas terceirizadas que tem obrigação de atender todas as normas vigentes para o conforto dos nossos estudantes, já a nossa merenda sem dúvida alguma é de qualidade.

E têm mais, todas as escolas atendidas pela nossa administração têm passado por reformas e estão sendo instalado ar condicionado.

Nossos projetos são exemplos para outros municípios sem falar em nossa frota de veículos todos feito manutenção regulamente, ainda adquirimos um ônibus zero que atende aos acadêmicos, uma parceria com o senador Ivo Cassol, e assim que valorizamos a nossa educação respeito e transparência sempre.

Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo

Sabemos que ficamos a desejar na área do esporte e da cultura, mas tivemos que fazer alguns cortes para nos adequarmos a economia e essa foi à área mais sentida, mesmo assim fizemos parceria para realizações de campeonatos de futebol de salão, inauguramos a iluminação do estádio municipal com um grandioso torneio, e já estamos trabalhando junto com o secretario de esportes e cultura João Divino para a realização de um projeto que tenho certeza é de muita importância para área cultural que é o Fespic. Mesmo com as dificuldades financeiras que atravessamos em parceria com a Secretaria de Educação realizamos depois de três anos o desfile cívico com recorde de público.

Secretaria de Agricultura

Hoje sem dúvida alguma, temos uma agricultura mais fortalecida, com maquinários para atender o agricultor, reuniões com os pequenos agricultores além da parceria. Sem dúvida uma das mais importantes áreas desta administração, onde buscamos sempre o fortalecimento deste setor que e a mola propulsora deste país. Na nossa administração estamos buscando sempre atender não só os pequenos, mas também os médios e grandes produtores rurais, pois a união trás o fortalecimento deste município.

Gabinete

“Pra mim como prefeita costumo dizer que meu gabinete e a porta da casa que administro, pois aqui tomamos decisões importantes para o desenvolvimento deste município, é aqui que recebo meus amigos que muitas vezes buscam reivindicar melhorias para nossa população”.

Para finalizar a prefeita ressalta que sem o apoio da Câmara Municipal de Vereadores não poderíamos desenvolver um trabalho voltado para a população e quando digo Câmara me refiro aos nove vereadores que tem realizado um excelente trabalho, e por isso que o nosso município tem crescido e vai crescer muito mais, pois temos uma consciência que só com trabalho e respeito pelo nosso cidadão e que seremos fortes e vencedores.

Para a prefeita, “estas são conquistas e realizações que melhoraram a vida da população em 2017. E em 2018 será um ano promissor, de empenho ainda maior e dedicação aos Chupinguaienses.

