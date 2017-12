Acidente com trator deixa feridos na área rural de Vilhena

Acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 26, na linha 135 na área rural de Vilhena, dá conta que um trator tombou e acabou por ferir gravemente duas pessoas.

O Corpo de Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar foram até ao local.

A reportagem do Extra de Rondônia está a caminho do local do fato. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração