Em sessão extraordinária, vereadores aprovam novo código tributário em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 26, em sessão extraordinária nove dos 11 vereadores presentes na casa de leis, aprovaram o projeto do novo código tributário em Vilhena.

Com casa cheia, o presidente do legislativo Adilson Oliveira, (PSDB) abriu os trabalhos invocando o nome de Deus, e deu por aberta à sessão.

Em pauta, o projeto de readequação do novo código tributário, que gerou certa polêmica, pois muitas pessoas pensavam que se tratava de aumento de impostos e taxas municipais.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), usou a tribuna para fazer a defesa do novo código e esclarecer a questão que não se trata de aumento de tributos e sim de readequação da lei que não tem reajuste desde o ano de 2002.

Rosani disse que o município está perdendo dinheiro, e se não fosse aprovado o projeto, Vilhena iria perder muito mais no próximo ano.

Todos os vereadores fizeram uso da palavra e cada um defendeu sua posição sobre o assunto. Apenas o vereador Wilson Tabalipa (PV), se absteve em usar sua parte e votou contra. Já o vereador Rafael Mazieiro (PSDB), ressaltou que estava votando contra, pois o projeto não havia sido discutido com entidades de classe e com a população.

Estavam em pauta cinco projetos para discussão e aprovação. Todos foram aprovados. O projeto 5.3017/2017 – da mesa diretora foi aprovado por unanimidade.

A prefeita ficou satisfeita e disse que a união entre os poderes saíram vencedores a favor do povo, pois com a adequação do novo código tributário, Vilhena só tem a ganhar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia