FERIADO: Bancos de Rondônia fecharão nesta quinta e reabrirão no dia 03/01

O feriado do dia 04 de janeiro, aniversário do Estado, foi antecipado para o dia 02. As agências bancárias em Rondônia fecharão a partir desta quinta-feira, 28 e reabrirão no dia 03 de janeiro de 2018.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta sexta-feira, 29, os bancos estarão funcionando apenas para serviços internos.

As contas de consumo que vencerem na data dos feriados poderão ser pagas a partir do dia 03 de janeiro. Vale ressaltar que a dívida não terá incidência de multa por atraso.

No caso de boletos bancários, os clientes devem realizar o agendamento em canais eletrônicos ou pagamentos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA). Também é possível usar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e o banco por telefone.

Fonte: Rondoniaovivo