HOMICÍDIO: morre mulher esfaqueada por cunhado na véspera de Natal

Leoni Alves Damasceno, 31, morreu no hospital João Paulo II. A mulher foi atacada a facadas na véspera de Natal (24) em uma residência na Rua Raimundo Andrade, bairro Cidade Nova, zona Sul de Porto Velho.

O suspeito do crime, Sidney P. S., 36, cunhado dela, foi detido por populares no mesmo dia. Leoni foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a unidade médica, mas lamentavelmente não resistiu a gravidade do caso.

Conforme a polícia, os dois estavam em intensa bebedeira com outros amigos e familiares, quando em dado momento passaram a discutir. Em meio ao bate boca, o suspeito em posse de uma faca desferiu um profundo golpe no tórax da cunhada.

