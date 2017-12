Moto é furtada e abandonada em entroncamento de avenidas

Uma motocicleta Yamaha YBR com placa DBT/9200 e sem registro de furto foi abandonada no entroncamento das Avenidas Brigadeiro com Paraná, no perímetro urbano de Vilhena.

A motocicleta, que foi localizada por um morador vizinho do local, foi abandonado na madrugada de segunda-feira, 25, e em consulta ao sistema do Sinesp, foi constatado que a mesma esta com a documentação em dias.

A reportagem do Extra de Rondônia identificou o proprietário, porém, não conseguiu entrar em contato com o mesmo, devido este estar em viagem.

Todavia, devido populares terem reconhecido a motocicleta como sendo a que o mesmo usa pra se dirigir ao trabalho, o site entrou em contato com uma guarnição da Polícia Militar, que conseguiu localizar a filha do proprietário, que tomou conhecimento do furto através dos militares.

Diante dos fatos a motocicleta foi conduzida até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia