PRF apreende mais uma carga irregular de cassiterita em Vilhena

Em menos de duas semanas Auditores Fiscais do Posto Fiscal em Vilhena apreendem nova carga de cassiterita irregular entrando no estado de Rondônia.

De acordo com informações dos Auditores, o motorista do caminhão apresentou nota fiscal de 13 toneladas de cassiterita vindas do estado do Pará. Mas na pesagem rotineira de fiscalização surgiu a diferença de 6 toneladas que não estavam declaradas em nota. Os Auditores realizaram a autuação fiscal e logo em seguida chamaram a Polícia Federal que abriu inquérito policial.

No dia 05 de dezembro, os Auditores Fiscais já haviam apreendido um carregamento de cassiterita escondido dentro de uma carga de milho, vinda do Mato Grosso para Rondônia.

Cerveja

No início de dezembro, no Posto Fiscal de Vilhena, Auditores Fiscais também apreenderam 1434 fardos de cerveja sem notas exigíveis para a operação comercial e circulação da mercadoria.

A carga vinha de Cuiabá/MT com destino a Rondônia. As caixas de cervejas de várias marcas, estavam escondidas embaixo de sacas de milho. Ao abrir o caminhão para a fiscalização de rotina os Auditores notaram a mercadoria escondida. O transportador foi autuado por infração fiscal.