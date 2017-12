Rádio Patrulha recupera produtos furtados pouco tempo depois da ação dos infratores

Na noite de segunda-feira, 25, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a Rua 2500, no Jardim Social, em Vilhena, onde foram informados pelo denunciante, que havia ficado responsável pelos cuidados de um imóvel enquanto os proprietários viajavam, que ao chegar no local se deparou com o portão caído e uma das portas de vidro quebrada.

O solicitante informou ainda, que do imóvel foram furtados dois aparelhos televisores de 32 polegadas e uma motocicleta Honda CG Fan 125 de cor preta, com placa de Vilhena.

Durante patrulhamento em busca dos possíveis infratores, os militares foram informados por populares de que dois adolescentes tinham sido vistos empurrando uma motocicleta sentido a Avenida Primeiro de Maio, onde a guarnição avistou nos fundos de uma residência, algumas pessoas em atitude suspeita.

Em a dois suspeitos, estes correram para dentro do imóvel, porém, foram seguidos pelos policiais que localizaram um menor, de 15 anos, embaixo de uma cama, e outro, de 16 anos, que tentou agredir os militares com chutes e pontapés.

Dentro de outro quarto do imóvel, foi localizado um televisor de 32 polegadas, local onde também estava outro suspeito, mais conhecido como “Boy”. Já nos fundos do quintal foi apreendida uma bicicleta de cor preta.

Quando questionados, os jovens assumiram terem furtado os referidos objetos e informaram o paradeiro da motocicleta, que foi localizada em uma residência abandonada na mesma avenida.

Já o segundo televisor, foi deixado pelos infratores na casa de um quarto envolvido que ao perceber a chegada dos policiais, fugiu embrenhando-se na mata.

Diante dos fatos, os três agentes receberam voz de prisão e foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde os mesmos confessaram terem praticado vários furtos na cidade a fim de vender os produtos para comprar drogas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia