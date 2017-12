COLORADO: motociclista sofre escoriações ao se chocar contra carro parado

O acidente ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Avenida Paulo de Assis Ribeiro, em frente ao supermercado Vila Rica, no Centro de Colorado.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista seguia em uma Honda Biz pela Avenida, sentido Vilhena, quando tentou converter a esquerda para acessar a Rua Rio de Janeiro se chocando contra um carro de passeio, cujo motorista parou no cruzamento para esperar o trânsito da preferencial.

O jovem sofreu apenas escoriações leves e entrou em acordo com o motorista ainda no local não sendo necessária a presença da polícia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia