Diretoria do vilhenense vistoria local de treinamentos do clube para 2018

Clube Embratel servirá de alojamento, local para treinamentos e reuniões

Na tarde desta terça-feira, 26, parte da diretoria do Vilhenense Esportivo Clube, que pela primeira vez irá disputar o Rondoniense de Futebol profissional, visitou as instalações do “Clube Embratel”, local que será utilizado pelo clube na preparação dos atletas para a disputa do campeonato em 2018.

O local conta com um campo de dimensões profissional, dois mini-campos, área de lazer, piscina, sala de imprensa e de reuniões. “O treinador Rafael Andrade chegará por esses dias, já os atletas devem estar todos acomodados por aqui no dia 03 de janeiro. Queremos fazer uma bela apresentação à torcida” disse o gerente de futebol, Odelmar Schabo.

O clube fez a pré-temporada no sudoeste do estado do Paraná, e enfrentou clubes como Cascavel e Francisco Beltrão, além do anfitrião Verê, cidade que recebeu a equipe do Vilhenense de braços abertos. Os atletas que residem na cidade de Vilhena, seguem firmes na preparação física comandada pelo experiente preparador Luiz Vidal.

No dia 03 de janeiro está prevista a apresentação do elenco. Dois jogos treinos no Estado do Mato Grosso ainda podem acontecer antes da estreia do time no Rondoniense, marcada para acontecer no dia 10 de fevereiro na cidade de Ji-Paraná, contra o Galo da BR.

Texto e fotos: Assessoria