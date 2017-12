Motorista de ônibus fica preso às ferragens após colidir com caminhão leiteiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou um grave acidente na madrugada desta quarta-feira, 27, envolvendo um caminhão leiteiro e um ônibus na BR-364 sentido Ariquemes/Jaru.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas na altura km 19, próximo ao Viola Lanches. Equipes da PRF, Bombeiros e Samu e constataram que apenas o motorista do ônibus estava ferido gravemente e preso às ferragens.

Homens do Corpo de Bombeiros retiram às ferragens que prendiam as pernas do motorista do ônibus e ele foi retirado e atendido pela equipe médica do Samu. O homem tinha fraturas nos membros inferiores, sendo conduzido ao Hospital Regional de Ariquemes.

Passageiros do ônibus relataram que perceberam uma freada brusca, em seguida o choque do caminhão com o ônibus. Um passageiro que estava na parte superior do ônibus visualizou o caminhão leiteiro rodando na pista vindo de encontro com o ônibus.

No momento da batida chovia muito, e por se tratar de uma curva, possivelmente o motorista do caminhão leiteiro perdeu o controle da direção provocado a colisão.

Fonte: Rondôniagora