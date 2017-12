Mulher tem cabeça esmagada após colidir com carreta

Uma mulher identificada como Shirlei Alves Rodrigues da Silva, de 39 anos, morreu após sofrer um acidente na Avenida Canaã, esquina com a Rua Florianópolis no setor 01 em Ariquemes.

A motociclista teve o crânio esmagado, na manhã de quarta-feira, 27, após colidir com uma carreta. Uma equipe do SAMU foi chamada para atender a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e posteriormente acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec), para a realização da perícia.

Fonte: Rondôniaatual