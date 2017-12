Prefeitura adquire tubos Armcos para substituir pontes de madeiras na área rural de Vilhena

A prefeitura de Vilhena através da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) adquiriu 15 tubos Armcos, para substituir as pontes de madeiras da área rural do município.

Nesta terça-feira, 26, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu os tubos Armcos junto com o secretário de Agricultura, Rogério Henrique.

Segundo a prefeita Rosani Donadon, os tubos foram adquiridos com recursos próprios e foram investidos R$192.198,00.

De acordo com Rogério Henrique, com esses tubos será sanado um problema que afeta a área rural de Vilhena, beneficiando assim as comunidades rurais de Vilhena.

O secretário de Agricultura salientou que esta medida será muito positiva já que a substituição de pontes de madeiras pelos tubos Armcos vai garantir para o serviço executado durabilidade, rapidez, segurança e que não agredirá o meio ambiente.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou que tem trabalhado empenhada para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses tanto na área urbana quanto na área rural do município. “Com essa substituição vamos melhorar a trafegabilidade e a segurança das estradas vicinais do município contribuindo assim com o desenvolvimento de Vilhena, pois a ação vai melhorar o escoamento da produção agrícola, pecuária, transporte escolar e mobilidade em geral da população”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação