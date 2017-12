Prefeitura de Vilhena acompanha Estado e antecipa feriado estadual

Feriado do dia 4 de janeiro alusivo à instalação do Estado de Rondônia será antecipado para o dia 2 de janeiro

A Prefeitura de Vilhena vai acompanhar o Estado e antecipar para a terça-feira, 2 de janeiro, o feriado do dia 4 de janeiro, quando será comemorado o 38º aniversário de instalação do Estado de Rondônia.

Considerando a modificação realizado pelo Estado de Rondônia através do decreto nº 22.484 de 19 de dezembro de 2017, do governo que transfere para o dia 2 de janeiro de 2018 o feriado estadual de 4 de janeiro.

A prefeita Rosani Donadon assinou o decreto nº41.454 de de 21 de dezembro de 2017 transferindo o feriado do dia 4 para o dia 2 seguindo assim o Estado de Rondônia.

Como na segunda-feira, dia 1º de janeiro, comemora-se o Dia da Fraternidade Universal ou Dia da Confraternização Universal, feriado nacional instituído por lei em 1935, por Getúlio Vargas, os órgãos públicos abririam na terça, quarta e na quinta seriam fechados em razão do feriado estadual, retornando na sexta. Com a antecipação do feriado para terça-feira, ficando o expediente normal de quarta a sexta-feira nos órgãos públicos.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação