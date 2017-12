Rosangela Donadon comemora chegada de maquinário para atender produtores de Vilhena

A deputada estava acompanhada dos filhos. A escavadeira faz parte da patrulha mecanizada que a parlamentar destinou para o município

Na manhã desta terça-feira, 26 de dezembro, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) acompanhou a chegada de uma Escavadeira Hidráulica no pátio da Prefeitura Municipal de Vilhena.

O maquinário foi adquirido através de uma emenda individual da parlamentar que destinou o valor de R$ 1.160,000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais) para aquisição de uma patrulha mecanizada para atender as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI.

Rosangela estava acompanhada dos filhos Lucas e Marcos Donadon, que juntamente com o secretária municipal de agricultura, Rogério Henrique, acompanharam a chegada da escavadeira.

A deputada informa que a máquina foi adquirida pelo valor de R$ 433.899,00, os demais implementos agrícolas serão entregues neste próximo ano. “Aos poucos vamos reestruturando com maquinários bons e modernos a secretaria de agricultura de Vilhena. Fiz o mesmo compromisso com a cidade de Colorado do Oeste e muito em breve, esses dois municípios estarão totalmente equipados para ofertar serviços com qualidade e responsabilidade às famílias rurais”, destaca a deputada.

No início deste mês, a parlamentar anunciou que R$ 500 mil referentes a esta emenda já estava na conta da prefeitura. Prontamente, a pasta municipal adquiriu o maquinário e o mesmo já se encontra no pátio da prefeitura, pronto para atender as demandas da secretaria.

Texto e fotos: Assessoria