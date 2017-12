Uma morte e 29 feridos durante o feriado natalino nas estradas de RO

Neste feriadão de Natal, entre sexta-feira, 22, e segunda-feira, 25, uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas, dentre os 34 acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais de Rondônia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as estatísticas cresceram mais da metade em relação ao mesmo período do ano passado.

A pessoa que morreu no acidente é Leicimar S. B, de 39 anos. Ele faleceu após a sua motocicleta colidir frontalmente com uma caminhonete S10, no km 354, na BR-364, em Ji-Paraná.

Ainda nesse feriadão, a PRF fiscalizou e abordou 1.634 veículos. Destes, 26 motoristas foram flagrados dirigindo com a capacidade psicomotora alterada.

Em 2016, a PRF também registrou um óbito e 15 feridos em 16 acidentes de trânsito em todo o Estado.

Fonte: Rondoniaovivo

Fotos: Extra de Rondônia