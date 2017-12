Village apresenta “Réveillon Open Bar”; concorra a ingressos para a festa

O Village preparou para você uma mega festa de fim ano, o “Réveillon Open Bar” com uma infinidade de atrações para animar a sua noite da virada.

O evento contará com a participação de Paulo Razec, Romário Oliveira, MC Lukeba, Nicollas Lacerda e Fabricio Ferraz.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 35,00 pista com open bar de vodca+suco, catuaba, tequila e água (até as 02h00); vip premium R$ 50,00 com Whisky Ballantines, Red Label (até as 02h00), cerveja Skol, vodca Smirnoff, água (até as 03h00) e espumante (a noite toda).

As entradas podem ser adquiridas na Banca do Zóio, Banca Capricho, Conveniência Cinta Larga, Posto São José e Spaço Country. Corra e garanta já o seu. Mais informações através do telefone 9 9202-9030.

O Extra de Rondônia em parceria com o Village sorteará três entradas. Para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone nesta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação