Assaltantes são presos após espancarem casal de idosos; viatura capota durante perseguição

O dia de quarta-feira, 27/12, foi bastante agitado tanto para a Polícia Militar quanto para as equipes de socorro da cidade devido a inúmeros fatos envolvendo acidentes graves e apreensões de drogas e veículos com restrições de roubo/furto.

No período da noite da quarta-feira os trabalhos da Polícia Militar continuaram incessantes no combate a criminalidade em Ariquemes. Aproximadamente as 19h45m, um Policial Militar à paisana passava pela Rua Londrina, Bairro Jardim Paraná, quando ouviu barulhos vindo de uma residência, semelhantes ao que parecia se tratar de um roubo em andamento, o que lhe chamou a atenção.

Logo após, o policial se deparou com dois elementos que pularam o muro da residência com intuito de empreender fuga do local do crime que haviam acabado de cometer. Nesse momento ambos marginais foram rendidos pelo Policial à paisana, e na sequência populares que estavam nas proximidades, revoltados com o que havia ocorrido, passaram a linchar os elementos.

Imediatamente foi acionada a Central de Operações do 7° BPM informando a situação, onde as guarnições se deslocaram ao endereço, contudo, devido à agilidade imprimida no deslocamento, considerando a gravidade da situação e a pista molhada, e ainda a chuva que caía no momento, uma das viaturas, ao adentrar a rotatória no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves com Machadinho veio a capotar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para realizar atendimento médico aos três Policiais que compunham a guarnição, sendo que apenas uma Policial Feminina sentiu dores nas costas e no ombro e foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Regional para avaliação mais detalhada. Ao capotar, a viatura apresentou um vazamento de óleo, podendo haver risco de incêndio, por esse motivo também foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros que prontamente se deslocou com o caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) e realizou os procedimentos necessários para eliminar o risco.

Concomitantemente a esses procedimentos, as demais guarnições empenhadas nesse chamado continuaram com o trajeto ao destino solicitado, e ali chegando prestaram o devido apoio para conduzir os elementos detidos à Delegacia de Polícia. Em poder dos meliantes foi encontrado um simulacro de arma de fogo tipo Pistola e uma arma branca tipo faca peixeira, as quais eles utilizaram para intimidar um casal de idosos, os quais foram espancados pelos marginais durante a ação delituosa.

Na Delegacia foi constatado que ambos meliantes se tratavam de menores de 16 e 17 anos de idade, sendo que já teriam várias ocorrências registradas em seu desfavor, inclusive, roubo a estabelecimento comercial cometido na tarde desta mesma data.

Fonte: Ariquemes 190