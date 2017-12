CEREJEIRAS: casa alaga e moradora acusa descaso de autoridades políticas; veja vídeo

Na manhã desta quinta-feira, 28, uma moradora da Rua Curitiba, localizada no Bairro Maranata em Cerejeiras entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para denunciar o descaso do município com a restauração de um meio fio que tem causado alagamento em sua residência.

De acordo com a denunciante, o meio fio quebrado está em frente a sua casa e quando chove alaga todo o seu quintal. Pelo fato do imóvel estar a baixo do nível da via, a água acaba entrando e causando grandes transtornos para a mesma.

A moradora contou que por diversas vezes foi até a prefeitura e relatou o fato. Porém, não obteve nenhuma resposta referente a reclamação, todas às vezes os representantes do município marcavam uma data para ir arrumar o meio fio e não apareciam. E até o momento nada foi resolvido.

Vídeo abaixo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Internauta