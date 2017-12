Homem é morto a tiros na frente da esposa grávida

Diemersson Ferreira, 30, foi executado com vários tiros na noite de quarta-feira (27) na frente da própria residência, localizada na Rua Freijó, loteamento Parque Amazônia, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, Diemersson chegava em uma motocicleta com a esposa grávida na garupa e quando estacionou o veículo foi abordado pelo suspeito a pé. Armado, o homem efetuou vários tiros na direção da vítima, que ainda pulou da moto e saiu correndo, mas baleado caiu logo a frente. O suspeito ainda se aproximou do corpo, desferiu chutes e depois fugiu. A esposa de Diemersson presenciou toda a cena e entrou em desespero.

Uma equipe de socorristas do Samu esteve no local e constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar isolou o local e a Perícia Técnica com agentes da Delegacia de Homicídios foram acionados para realizarem os trabalhos de praxe. Foram verificados tiros nas costas, tórax e cabeça da vítima.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. A esposa de Diemersson contou que ele estava na igreja e não teria desavença com ninguém.

Fonte: Rondoniaovivo