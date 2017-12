INDULTO DE NATAL: Bando é preso após onda de assaltos na capital

Dois homens e uma mulher identificados como Osvaldo F. S. C., 18, Davi U. C. P., 27 (apenado com indulto natalino) e Apolinária L., 20, foram presos em flagrante após fazer vários roubos, sendo em residências e a pessoas no meio da rua, durante a noite de terça-feira (27). Eles foram abordados no interior de um carro Fiat Uno na Avenida Pinheiro Machado com Tenreiro Aranha, região central de Porto Velho. O quarto envolvido foi preso depois ao tentar enganar a PM.

De acordo com informações dos policiais da Força Tática do 1°batalhão, eles receberam informações sobre um carro Fiat Uno de cor prata que estaria sendo usado por suspeitos para praticar roubos. Os mesmos estariam armados e já teriam cometido outros roubos em residências na mesma noite.

Quando os militares faziam patrulhamento pela região do Centro, avistaram o carro próximo a um posto de combustível na Avenida Pinheiro Machado e resolveram fazer a abordagem, sendo que os suspeitos avistaram a aproximação da guarnição, saíram em fuga à pé e logo foram abordados de posse de um revólver calibre 38 municiado.

Um quarto suspeito assim que viu a ação dos policiais, conseguiu fugir do cerco, porém, já foi identificado. Os suspeitos detidos foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram reconhecidos por várias vítimas.

Em um dos roubos em residências praticados pelo bando, foi usado um automóvel modelo Voyage e abandonaram o veículo na Rua Piauí no bairro Cohab, zona Sul da cidade. Após perceberem que estavam sendo seguidos por uma das vítimas, os suspeitos efetuaram três tiros na direção da vítima, que logo acionou a PM.

Os suspeitos, mesmo sendo reconhecidos pelas vítimas, negaram a todo instante que participaram dos roubos. O quarto suspeito identificado por Uilquesson é apenado e recebeu o indulto natalino para sair e passar com a família e já estava fazendo roubos. Railson G. S., 19, dono do Voyage, foi preso posteriormente ao ligar para a polícia e dizer que havia sido vítima de roubo.

Fonte: Rondoniaovivo