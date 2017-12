Pesquisa mostra favoritos para Assembleia Legislativa em 2018

A menos de uma semana antes do fim de 2017 e início do período eleitoral, o Instituto Brasil Dados divulgou a última pesquisa de opinião pública para pré-candidatos a deputado estadual, realizada em todas as regiões do Estado.

A única situação diferente da lista são as novas lideranças que vão surgindo ao longo dos trabalhos realizados pela nova geração da política que surgem espontaneamente pelo que realizam em seus municípios.

Dentre essas lideranças lembradas pelo eleitorado na lista estão o empresário Júnior Raposo (Cacoal), o médico Luiz Ferrari,Alisso Ferreira(Rolim de Moura), Dr. Perli (Ouro Preto), o vereador Ismael Crispim (São Miguel), o vice-prefeito Cirone da tozzo (Cacoal), além dos ji-paranaenses Edinho Fidélis (médico) e Ari Saraiva (secretário municipal).

Outros nomes da lista já conhecidos, mas que aparecem forte para uma possível reeleição estão os deputados estaduais Jesuíno Boabaid, Aélcio da TV e Adelino Follador que é o primeiro colocado das intenções de voto; Há nomes também como o ex-prefeito de Nova Mamoré Laerte Queiroz e o dos vereadores de Porto Velho Jair Montes, Maurício Carvalho e Alan Queiroz e Marcelo Cruz que aparecem bem nos números levantados pela pesquisa.

DADOS DA PESQUISA:

AM : 1101 ENTREVISTADOS

PERÍODO: 12/12/2017 A 19/12/2017 –

MARGEM DE ERRO: + OU – 2,8 %

NIVEL DE CONFIANÇA: 95%

CONTRATANTE: JORNAL VIA RONDONIA

MUNICÍPIOS PESQUISADOS: VILHENA, COLORADO DO OESTE, CEREJEIRAS, PIMENTA BUENO, ESPIGÃO DO OESTE, CACOAL, JÍ-PARANÁ, OURO PRETO DO OESTE, ROLIM DE MOURA, NOVA BRASILÂNDIA, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, ARIQUEMES, PORTO VELHO, CORUMBIARA, MONTE NEGRO, BURITIS.

Fonte: O Observador