PM apreende menor infrator por tentativa de furto em mercado

No início da manhã desta quinta-feira, 28, Policiais Militares do Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira apreenderam menor infrator, de 15 anos, por tentativa de furto a estabelecimento comercial, em Vilhena.

Acionados pela Central de Operações 190, guarnição de serviço deslocou-se até o mercado localizado no Bairro Jardim Eldorado. O vigilante relatou que o menor infrator arremessou um tijolo no vidro da porta do estabelecimento para entrar no local, porém foi impedido pelo vigia e evadiu-se do lugar.

Com informações de aparência e vestes do infrator, os policiais realizaram diligências e encontraram um jovem com as características do menor próximo à rodoviária.

Diante das evidências, os militares deslocaram-se ao estabelecimento comercial com o suspeito J.M.R.S., no qual o vigilante confirmou que a prática da ação delituosa foi realizada pelo adolescente infrator.

Os militares deslocaram-se à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registrar a ocorrência e entregar o menor infrator e objetos dele ao comissário de plantão.

Texto: Assessoria

Foto: 3º BPM