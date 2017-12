Prefeita recebe visita de estudante vilhenense que foi selecionada para ser Jovem Embaixadora nos EUA

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), recebeu na manhã desta quinta-feira, 28, a visita da estudante vilhenense, Verônica Sabrina de Picoli, de 16 anos, que foi selecionada para representar Rondônia nos Estados Unidos como Jovem Embaixadora.

A visita aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença do ex-prefeito Melki Donadon, da representante da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC), Vadeilza Castilho e a mãe da jovem estudante Josefa Terezinha Pereira da Silva.

Verônica foi uma das estudantes selecionadas pela Embaixada dos Estados Unidos para participar do Programa Jovens Embaixadores 2018. Esse ano a seleção contemplou pelo menos um representante de cada estado brasileiro e do Distrito Federal. O programa é patrocinado pela Missão Diplomática dos EUA e parceiros públicos e privados.

A viagem dos 50 Jovens Embaixadores para os EUA será de 12 de janeiro a 4 de fevereiro. Durante essas três semanas, eles passarão pela capital dos EUA, Washington, D.C., e depois, em grupos embarcarão para diferentes cidades americanas, onde ficarão hospedados em casas de famílias voluntárias.

A jovem vilhenense estuda no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e é a única estudante de Rondônia selecionado nesta edição. Ela contou à prefeita que realiza trabalho voluntário em Vilhena com crianças.

Emocionada Verônica disse que sonha em estudar Direito, este é mais um passo para a realização de um sonho. “Isso me ajuda a agregar muitos valores, sobre cultura, sobre o mundo. Sem dúvidas será uma experiência que vou levar para vida toda. Quero representar bem Rondônia nos EUA”, disse a jovem que agradeceu a prefeita pela atenção.

A prefeita Rosani Donadon parabenizou a Jovem Embaixadora e ressaltou que é muito bom ver Vilhena se destacar por coisas positivas no Estado. “Tenho certeza que a Verônica vai representar muito bem Vilhena nesta viagem. Fico feliz em ver nossos jovens se destacando, espero que ela tenha uma boa viagem e para que aproveite bastante a estadia lá e retorne para que o exemplo dela estimule novos alunos a segui-la se dedicando nos estudos e se destacando”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação