Rádio Patrulha recupera produtos furtados e são ameaçadas de morte por menor que invadiu delegacia

O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 28, por militares de uma Rádio Patrulha (RP) do Centro, que obteve informações de que uma residência localizada na Avenida Primeiro de Maio, Centro de Vilhena, estava sendo utilizada para esconder produtos oriundos de furtos, sendo que jovens haviam oferecido um violão para alguns vizinhos por um valor muito baixo, o que levantou a suspeita dos mesmos.

Em diligências ao local, os militares fizeram contato com dois menores, de 16 anos, que ao serem questionados sobre o referido violão, confessaram que o mesmo é produto de furto, porém, quem teria feito a receptação do objeto é um outro agente mais conhecido como “Boy”, que foi detido pela mesma guarnição, no último dia 24, por tal crime e corrupção de menores.

Um dos menores afirmou ainda que, após a prisão de “Boy”, levou o objeto para a casa de sua mãe, que fica localizada no Residencial União, onde realmente o violão foi localizado, juntamente com um notebook, que o menor confessou ter sido furtado da antiga sede da Delegacia Civil de Vilhena, assim como vários outros objetos, que ele mesmo trocou por drogas.

Com o apoio de uma guarnição da Força Tática, a RP se dirigiu até a residência, situada no mesmo bairro, onde o menor afirmou ter realizado tais trocas e lá fizeram contato com uma jovem de 25 anos e um rapaz, de 18 anos, que confessaram já terem se envolvido com tráfico de drogas.

No imóvel, além de todos os objetos relacionados pelo menor, também foram encontrados aparelhos celulares, roteadores, balança de precisão, cachimbo, porções de craque e maconha, sacolas plásticas picadas para o embrulho das substâncias, dentre outros. Um dos celulares encontrados em posse dos suspeitos, foi reconhecido por uma vítima que teve seu aparelho furtado no último sábado.

Diante dos fatos, foi dada voz e prisão aos envolvidos e conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para o registro da ocorrência, momento em que um dos menores que segundo a denúncia, era um dos que ofereceu o violão para a vizinhança e que não foi localizado em sua residência, compareceu a unidade perguntando quem eram os militares que tinham ido até sua casa, pois queria matá-los.

No momento em que os policiais se apresentarem para o menor, este reagiu contra as guarnições que tiveram que fazer uso da força física dentro da delegacia para contê-lo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia