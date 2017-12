Vilhenense chegará em boas condições para a estreia, diz preparador técnico do clube

Caçula do futebol rondoniense para a temporada 2018, o Vilhenense retoma sua preparação para a disputa do Estadual no próximo dia 3 de janeiro.

Em conversa com o Futebol do Norte, o preparador físico, Luiz Vidal, está motivado para a estreia do clube na competição. “A expectativa é das melhores. É um novo clube e estrutura boa que estamos dando para trabalhar”, destacou.

A primeira parte da preparação foi feita na cidade de Verê, no interior do Paraná. Para Luiz Vidal, o trabalho foi concluído com êxito nessa etapa. “Foi uma ideia do treinador que é do Paraná e o nosso presidente também gostou da ideia. Tinham muitos jogadores que o treinador não conhecia e foram através de indicação, então fizemos uma primeira temporada para ele observar esses atletas para quando for no dia 3 (de janeiro) possamos chegar com uma base definida em Vilhena”, acrescentou.

Luiz Vidal acredita que os jogadores chegarão em boas condições físicas para a estreia no dia 10 de fevereiro diante do Ji-Paraná no estádio Biancão. “O projeto para o início da competição é que os atletas cheguem pelo menos 80% para a primeira partida e vamos atingir os 100% durante a competição”, encerrou.

Ao longo da preparação no interior do Paraná, o Vilhenense realizou quatro amistosos, obtendo uma vitória, dois empates e uma derrota.

A partir do dia 3 de janeiro, o Vilhenense retorna os trabalhos com o elenco nas dependências do Clube Embratel, em Vilhena. O local também servirá de hospedagem para os atletas.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Arquivo Pessoal